स्वर्ण मंदिर में बेअदबी: CCTV में कैद हुआ आरोपी, मां ने बताया मानसिक बीमारी का शिकार
देश
मनदीप सिंह को तब गिरफ्तार किया गया जब उन पर स्वर्ण मंदिर में पूजा के दौरान एक बुजुर्ग महिला के कपड़ों से पवित्र गुटका साहिब का एक फटा पन्ना बांधने का आरोप लगा। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने तुरंत गुरुद्वारे के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी।
SGPC ने सख्त कार्रवाई की मांग की
SGPC के एक कर्मचारी की शिकायत के बाद सिंह को उनके घर से हिरासत में लिया गया। SGPC के अधिकारियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए गुरुद्वारे में हाल ही में हुई बेअदबी की घटनाओं की गहन जांच की बात भी कही।
सिंह की मां ने जानकारी दी कि वे साल 2015 से शिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की।