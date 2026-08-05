महाराष्ट्र में अब रेस्टोरेंट में मुफ्त मिलेगा सुरक्षित पानी, FDA ने जारी किए निर्देश

अगर आप महाराष्ट्र में बाहर खाना खाने का सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि अब हर रेस्टोरेंट और खाने की दुकान को आपको मुफ्त और सुरक्षित पीने का पानी देना होगा। अब कोई आपको बोतल बंद पानी खरीदने के लिए दबाव नहीं डाल पाएगा। इन दुकानों और रेस्टोरेंट को यह भी साफ-साफ बताना होगा कि मुफ्त पानी की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए उन्हें एक साइन बोर्ड लगाना होगा। अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।