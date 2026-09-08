प्रधानमंत्री के मुंबई कार्यक्रम से पहले 2 संदिग्ध गिरफ्तार; पिस्तौल बरामद, PMO का फर्जी कार्ड मिला

पारेख के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनके मुवक्किल को एक आधिकारिक दिखने वाला ऑफर लेटर, एक पहचान पत्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, उन्हें कथित तौर पर प्रधानमंत्री के एक अतिरिक्त सचिव से ईमेल भी आया था।

वकील ने कहा कि इसी के बाद पारेख को लगा कि उन्हें PMO में कोई पद मिल गया है। वकील ने कहा कि संभवत: वे धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं।