बिहार: ट्रेन डकैती रोकने की कोशिश कर रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली देश Jun 12, 2026

बिहार के खगड़िया जिले में गुरुवार रात एक दुखद घटना सामने आई। अमृतसर-नरपतगंज जनसाधारण एक्सप्रेस में डकैती रोकने की कोशिश करने वाले 37 साल के देव कुमार गुंजन को गोली मार दी गई। यह घटना देर रात करीब 8:30 बजे बदलाघाट स्टेशन के पास हुई। देव कुमार गुंजन अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे, तभी यह हमला हुआ। इस घटना से ट्रेन में सफर कर रहे बाकी यात्री भी सहम गए। वारदात को अंजाम देकर डकैत तुरंत वहां से भाग निकले।