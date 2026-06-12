बिहार: ट्रेन डकैती रोकने की कोशिश कर रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली
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बिहार के खगड़िया जिले में गुरुवार रात एक दुखद घटना सामने आई। अमृतसर-नरपतगंज जनसाधारण एक्सप्रेस में डकैती रोकने की कोशिश करने वाले 37 साल के देव कुमार गुंजन को गोली मार दी गई। यह घटना देर रात करीब 8:30 बजे बदलाघाट स्टेशन के पास हुई। देव कुमार गुंजन अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे, तभी यह हमला हुआ। इस घटना से ट्रेन में सफर कर रहे बाकी यात्री भी सहम गए। वारदात को अंजाम देकर डकैत तुरंत वहां से भाग निकले।
घटना की जांच जारी
रेलवे पुलिस ने घायल गुंजन को फौरन पास के अस्पताल पहुंचाया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मानसी रेलवे पुलिस स्टेशन के SHO रवि कुमार ने जानकारी दी कि इस गोलीबारी की पूरी जांच चल रही है।