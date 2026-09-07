असम से हत्या का एक चौंकाने वाला सामने आया है

असम: पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या, पॉलिथीन में लपेटकर सिर फ्रीज में रखा

लेखन आबिद खान 12:25 pm Sep 07, 202612:25 pm

क्या है खबर?

असम से हत्याकांड का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के गुवाहाटी के हाटीगांव इलाके में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और सिर काटकर फ्रीज में रख दिया। जब पड़ोसियों ने दुर्गंध आने की शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार, महिला का पति इस मामले में मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।