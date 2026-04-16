विशु के जश्न में मातम: पटाखे फटने से 34 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत
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केरलम के श्री कृष्णपुरम में विशु का त्योहार खुशियों की जगह मातम ले आया। बुधवार रात एक पटाखा फटने से 34 साल के दिलीप की दर्दनाक मौत हो गई। दिलीप रात करीब 8:30 बजे एक स्थानीय क्लब में दोस्तों के साथ जश्न मना रहे थे, तभी उनके हाथ में पटाखा फट गया। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।
पुलिस की जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस के मुताबिक, एक पटाखे से निकली चिंगारी ने उन दूसरे पटाखों में आग लगा दी जो दिलीप के हाथ में थे। इस वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं और आशंका है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले खतरों और सावधानी बरतने की जरूरत को एक बार फिर सामने लाता है।