विशु के जश्न में मातम: पटाखे फटने से 34 वर्षीय शख्स की दर्दनाक मौत

पुलिस की जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस के मुताबिक, एक पटाखे से निकली चिंगारी ने उन दूसरे पटाखों में आग लगा दी जो दिलीप के हाथ में थे। इस वजह से उन्हें गंभीर चोटें आईं और आशंका है कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई। मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह हादसा त्योहारों के दौरान पटाखों से होने वाले खतरों और सावधानी बरतने की जरूरत को एक बार फिर सामने लाता है।