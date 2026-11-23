मुसाहारी की शिकायत के बाद पुलिस ने अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है जिनका उसने इस्तेमाल किया था। मुसाहारी ने यह भी आरोप लगाया कि अहमद की सास ने भी उसकी इन शादियों को अंजाम देने में मदद की थी। उसने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। मुसाहारी के मुताबिक, अहमद के कहने पर बच्चों को स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा, जिससे साफ पता चलता है कि पूरे परिवार ने इन हालात में कितनी परेशानियां झेली हैं।