असम के नागांव में पुलिस ने धोखेबाज पति को किया गिरफ्तार, 25 साल में की 5 शादियां
असम के नागांव जिले में जुम्मुद्दीन अहमद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहली पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसने साल 2001 से अब तक चुपके से 5 और महिलाओं से शादी की है। हर बार उसने अलग-अलग नकली नाम और जाली पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया। जुम्मुद्दीन की पहली पत्नी रंजू मुसाहारी (जिसे फरीदा बेगम भी कहा जाता है) ने बताया कि वह पिछले करीब 25 सालों से उसकी इन करतूतों की वजह से कई मुश्किलों का सामना कर रही है।
जुम्मुद्दीन अहमद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया
मुसाहारी की शिकायत के बाद पुलिस ने अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब उन सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है जिनका उसने इस्तेमाल किया था। मुसाहारी ने यह भी आरोप लगाया कि अहमद की सास ने भी उसकी इन शादियों को अंजाम देने में मदद की थी। उसने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। मुसाहारी के मुताबिक, अहमद के कहने पर बच्चों को स्कूल छोड़कर काम करना पड़ा, जिससे साफ पता चलता है कि पूरे परिवार ने इन हालात में कितनी परेशानियां झेली हैं।