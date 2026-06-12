ग्रेटर नोएडा में 'लुटेरा दूल्हा' गिरफ्तार: 25 से ज्यादा महिलाओं से शादी के नाम पर 97 लाख ठगे
ग्रेटर नोएडा में अनुजकुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। उस पर 25 से ज्यादा महिलाओं को ठगने का आरोप है, जिसकी वारदातें कई राज्यों तक फैली हुई हैं। उसने अजय अग्रवाल और जयप्रकाश गुप्ता जैसे फर्जी नामों का इस्तेमाल किया। मैट्रिमोनियल साइट्स पर विज्ञापन देकर वह तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। उनका भरोसा जीतने के बाद वो उनके पैसे और कीमती सामान लेकर गायब हो जाता था।
पीड़िता का आरोप: शादी और 97 लाख की चोरी
पुलिस ने एक 75 साल की महिला की शिकायत के बाद अनुजकुमार को गिरफ्तार किया। उस महिला ने बताया कि त्रिवेदी ने उनकी बेटी से शादी की और फिर 97 लाख रुपये और गहने ठग लिए। पुलिस ने उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन और चोरी के पैसों से खरीदी गई एक कार बरामद की है। उसका बेटा भी इस मामले में आरोपी है। पुलिस अब दूसरे पीड़ितों से भी सामने आने की अपील कर रही है, ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।