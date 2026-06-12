ग्रेटर नोएडा में 'लुटेरा दूल्हा' गिरफ्तार: 25 से ज्यादा महिलाओं से शादी के नाम पर 97 लाख ठगे

पीड़िता का आरोप: शादी और 97 लाख की चोरी

पुलिस ने एक 75 साल की महिला की शिकायत के बाद अनुजकुमार को गिरफ्तार किया। उस महिला ने बताया कि त्रिवेदी ने उनकी बेटी से शादी की और फिर 97 लाख रुपये और गहने ठग लिए। पुलिस ने उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड, 3 मोबाइल फोन और चोरी के पैसों से खरीदी गई एक कार बरामद की है। उसका बेटा भी इस मामले में आरोपी है। पुलिस अब दूसरे पीड़ितों से भी सामने आने की अपील कर रही है, ताकि मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके।