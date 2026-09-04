पत्नी की नौकरी गई तो बच्चों के सांभर में गोबर मिलाया, शख्स गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि अरुमुगम ने लड़की को गोबर का पाउडर लाने के लिए 10 रुपये दिए थे, लेकिन लड़की ने आधे पैसों का नाश्ता खरीद लिया। अरुमुगम ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसकी पत्नी को स्कूल की रसोईया की नौकरी से निकाल दिया गया था। दरअसल, उसके खाने को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद उसकी पत्नी को नौकरी गंवानी पड़ी। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस ने बताया है कि अच्छी बात यह है कि कोई भी मिलावटी सांभर छात्रों तक नहीं पहुंच पाया। फिलहाल अरुमुगम न्यायिक हिरासत में है।