यौन शोषण का आरोप लगाने पर सौतेले पिता ने ली 14 साल की बेटी की जान, CCTV से खुला राज

CCTV ने खोला राज, पोस्टमार्टम ने गला घोंटने की पुष्टि की

पुलिस को आरोपी की पोल एक CCTV फुटेज से खुली, जिसमें वह एक संदिग्ध थैले के साथ नजर आ रहा था। इसी फुटेज को देखने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतका ने वारदात से कुछ दिन पहले ही अपनी दादी को यौन शोषण के बारे में बताया था और तब से वह अपनी दादी के साथ ही रह रही थी। शव मिलने के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया कि लड़की का गला घोंटकर ही उसकी हत्या की गई थी। अब आरोपी पर हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो *भारतीय न्याय संहिता* के अंतर्गत आता है।