यौन शोषण का आरोप लगाने पर सौतेले पिता ने ली 14 साल की बेटी की जान, CCTV से खुला राज
ग्रेटर नोएडा में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 38 साल के एक शख्स को अपनी 14 साल की सौतेली बेटी की हत्या के आरोप में पकड़ा गया है। यह दिल दहला देने वाली वारदात तब हुई जब लड़की ने उस पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया था। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने एक निर्माणाधीन साइट पर लड़की का गला घोंटकर उसे मार डाला। इसके बाद उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने शव को 15 किलोमीटर दूर ठिकाने लगाया और फिर पुलिस में एक झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में उसने बताया कि लड़की दूध लेने गई थी और वहीं से गायब हो गई।
CCTV ने खोला राज, पोस्टमार्टम ने गला घोंटने की पुष्टि की
पुलिस को आरोपी की पोल एक CCTV फुटेज से खुली, जिसमें वह एक संदिग्ध थैले के साथ नजर आ रहा था। इसी फुटेज को देखने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतका ने वारदात से कुछ दिन पहले ही अपनी दादी को यौन शोषण के बारे में बताया था और तब से वह अपनी दादी के साथ ही रह रही थी। शव मिलने के बाद हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह साफ हो गया कि लड़की का गला घोंटकर ही उसकी हत्या की गई थी। अब आरोपी पर हत्या और सबूत मिटाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो *भारतीय न्याय संहिता* के अंतर्गत आता है।