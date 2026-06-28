मुंबई: मुहर्रम जुलूस में जहरीले कैप्सूल बांटता शख्स गिरफ्तार, 14,000 कैप्सूल बरामद

आरोपी

आरोपी बोला- 15,000 लोगों को मारना चाहता था

आरोपी की पहचान पुणे के रहने वाले फैयाज प्रेमजी के तौर पर हुई है। उसने स्नातक की पढ़ाई की है और पुताई का काम करता है। उसने 2025 में ईरान और इराक की यात्रा की थी। पुलिस इन यात्राओं के पीछे उद्देश्य का भी पता लगा रही है। प्रेमजी ने कबूल किया कि उसका मकसद जुलूस में शामिल हजारों लोगों को मारना था। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया, "मैं कम से कम 15,000 लोगों को मारना चाहता था।"