केरलम: मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी के बाद हड़कंप, नशेड़ी गिरफ्तार

MLA को भी दी धमकी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे ढूंढ निकाला और शनिवार को हिरासत में ले लिया। अब वह जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी बीच, कन्नूर में MLA टीके गोविंदन को भी एक धमकी भरी कॉल आई। इन लगातार धमकियों की वजह से अब केरल के सार्वजनिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।