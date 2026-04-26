उत्तर प्रदेश: कस्टडी विवाद में पति का खूनी खेल, पत्नी और सास की हत्या कर फरार
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां बच्चे की कस्टडी को लेकर हुए झगड़े के बाद अमित गुप्ता पर अपनी पत्नी प्रीति और उसकी सास सुशीला देवी की हत्या करने का आरोप लगा है।
इस दौरान प्रीति के पिता भी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है। वारदात के बाद अमित मौके से फरार हो गया है। पुलिस अब उसे ढूंढने में जुटी है।
परिवार ने अमित गुप्ता पर लगाए मारपीट के आरोप
अमित और प्रीति ने साल 2022 में शादी की थी। लेकिन हाल ही में प्रीति के अपने माता-पिता के घर जाने के बाद से दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रीति अपने मायके आई हुई थी और अमित उसे वापस घर ले जाने के बजाय उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी वजह से प्रीति पिछले दस दिनों से अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। पुलिस का कहना है कि अमित के गिरफ्तार होने के बाद ही इस पूरे मामले की असल वजह सामने आ पाएगी।