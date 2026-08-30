नेपाल में ओणम पर मौत के मुहाने से लौटे 36 मलयाली, बताई खौफनाक दास्तान

बचे हुए लोगों ने उस घटना को बेहद डरावना बताया। रजनी ने बताया कि मंदिर के दर्शन करने में देरी हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी यात्रा कुछ समय के लिए टल गई और वे बड़े हादसे से बच गए: "बाद में हमें पता चला कि जो तबाही हुई वह हमसे महज 500 मीटर दूर थी।"

पूर्व SI प्रदीप कुमार ने बताया, "शुरू में हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ियां रुक गईं और स्थानीय लोग हमारे आगे के मोड़ की ओर भागने लगे। बाद में हम वहां देखने गए तो तबाही देख कर मुझे सुनामी की याद आ गई। पानी का स्तर इतना ऊंचा था कि उसने पेड़ों और इमारतों तक को बहा दिया। हम घंटों बस में ही बैठे रहे और फिर रात में जंगलों में पैदल चलना शुरू किया। आधी रात तक हमें खाना और रहने की जगह मिल गई। भगवान का शुक्र है कि हम सबकी जान बच गई।"

विनया कुमार ने कहा, "यह तबाही ओणम के दिनों में हुई। हम यात्रा के बीच में ही थे। यह एक बहुत ही भयानक अनुभव था। हम भाग्यशाली थे कि इस तबाही से बच निकले। ट्रैवल एजेंसी ने हमें पूरी तरह सुरक्षित भारत पहुंचा दिया। शुरुआत में हमें खाने-पीने का इंतजाम करने में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन एजेंसी के लोगों ने उसी दिन बाद में हमें एक सुरक्षित जगह ले जाने में मदद की। सुबह 3 बजे तक हमें सुरक्षित रहने की व्यवस्था मिल गई।"