फिल्म फ्लॉप होने के बाद ट्रेन में मोबाइल चोरी के आरोप में निर्देशक गिरफ्तार
केरल में ट्रेन यात्रियों के फोन और लैपटॉप चुराने के आरोप में मलयालम फिल्म निर्देशक-निर्माता काजा हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें मंगलोर सेंट्रल इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से 80,000 रुपये का फोन चुराते हुए पकड़ा गया।
CCTV फुटेज की मदद से उनकी पहचान कई और ऐसी ही चोरियों में भी हुई है।
हुसैन ने खुद को सेकेंड हैंड डीलर बताया
बताया जा रहा है कि हुसैन की 2024 में आई फिल्म 'कल्लन्मारुडे वीडु' फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और वे चोरी करने लगे।
पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया था और चुराए गए गैजेट्स को सेकेंड हैंड डीलर बनकर बेचते थे।
पुलिस ने उन्हें कोझिकोड में हुई पहले की कई चोरियों से भी जोड़ा है। पुलिस ने यह भी बताया कि जुलाई 2024 में वे एक अलग धोखाधड़ी के मामले में शामिल थे, लेकिन उस मामले का इन आरोपों से कोई संबंध नहीं है।