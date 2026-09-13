मंच पर महिलाओं पर प्रतिबंध: मुसलियार का दो टूक जवाब - हमारे फैसले कोई नहीं बदल सकता

केरलम के मलप्पुरम से खबर है कि समस्ता केरलम जमीयतुल उलमा के महासचिव और मौलवी अबूबकर मुसलियार एक विवादित नियम पर अड़े हुए हैं। यह नियम महिलाओं को पुरुषों के साथ सार्वजनिक मंच साझा करने से रोकता है। अगस्त 2026 में जारी किए गए इस निर्देश ने हालांकि वीडी सतीशन जैसे राजनीतिक नेताओं की आलोचना को जन्म दिया है। फिर भी मुसलियार का कहना है कि ये फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि गहरे सोच-विचार के बाद धार्मिक ग्रंथों के आधार पर लिए गए हैं।