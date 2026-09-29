हिमाचल की राजनीति को झटका, मेजर विजय मनकोटिया का हुआ निधन

मनकोटिया कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने पर्यटन और उड्डयन जैसे अहम विभाग संभाले। वो अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे, यहां तक कि उन्होंने वीरभद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं से भी मतभेद रखे। साल 2007 में उन्होंने एक विवादास्पद ऑडियो टेप जारी कर खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। सालों तक उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया और आखिर में 2022 में भाजपा में शामिल हो गए। आज नेता उनकी बेबाकी और प्रदेश की राजनीति पर उनके गहरे असर को याद कर रहे हैं।