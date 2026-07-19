मध्य प्रदेश में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट की विधेयक को मंजूरी

UCC पर 9 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं, जिसमें 93.54 प्रतिशत नागरिकों ने प्रदेश में UCC का समर्थन किया है। 92.20 नागरिकों ने माना कि हर समुदाय में महिला पुरुष को समान अधिकार होने चाहिए।

92.66 लोगों ने सहमति दी कि सभी समुदायों को संपत्ति में भी महिला और पुरुषों को समान अधिकार मिले।

इसी तरह 90 प्रतिशत लोगों ने माना कि कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए समान नागरिकता कानून लागू होना जरूरी है।