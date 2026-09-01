सोशल मीडिया पर छाए राष्ट्रपति के ADC, मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने लिया चौंकाने वाला फैसला

मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सैन्य सचिव (ADC) के रूप में सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता था, उन्होंने भारतीय सेना से लगभग 12 साल की सेवा के बाद तय समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली है। मेजर सांब्याल 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस (जिसे डैगर्स भी कहा जाता है) में अपनी सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 'बलिदान बैज' भी हासिल किया है। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में जब वे राष्ट्रपति के साथ थे, तब उन्हें फिर से लोगों ने नोटिस किया था।