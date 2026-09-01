सोशल मीडिया पर छाए राष्ट्रपति के ADC, मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने लिया चौंकाने वाला फैसला
मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सैन्य सचिव (ADC) के रूप में सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता था, उन्होंने भारतीय सेना से लगभग 12 साल की सेवा के बाद तय समय से पहले ही सेवानिवृत्ति ले ली है। मेजर सांब्याल 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस (जिसे डैगर्स भी कहा जाता है) में अपनी सेवा के लिए पहचाने जाते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने 'बलिदान बैज' भी हासिल किया है। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में जब वे राष्ट्रपति के साथ थे, तब उन्हें फिर से लोगों ने नोटिस किया था।
सांब्याल का NDA से ADC तक सफर
सांब्याल ने 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा पास करके सेना में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण पूरा किया। साल 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में जाट रेजिमेंट के कैप्टन के तौर पर उन्होंने एक शानदार टुकड़ी का नेतृत्व किया था। मार्च 2023 में वे राष्ट्रपति मुर्मू के ADC बने। इस दौरान उन्होंने जिस गंभीरता और पेशेवर तरीके से प्रोटोकॉल और सुरक्षा से जुड़े काम संभाले, उसने आम लोगों और सेना दोनों का सम्मान जीता।