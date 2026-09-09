मेजर नव्या शेखावत ने रचा इतिहास, राष्ट्रपति मुर्मू को भारतीय सेना से मिली पहली महिला ADC
भारतीय सेना की मेजर नव्या शेखावत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहायक (ADC) बनकर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना से इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला अधिकारी हैं। वैसे, इस भूमिका में नियुक्त होने वाली वह दूसरी महिला हैं, उनसे पहले 2025 में नौसेना अधिकारी यशस्वी सोलंकी ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। यह घटना भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक बड़ा और खास पल है।
शेखावत राष्ट्रपति को मुख्य कार्यों में मदद करेंगी
ADC की हैसियत से मेजर शेखावत राष्ट्रपति को उनके सरकारी और दूसरे महत्वपूर्ण कामों में मदद करेंगी। वे राष्ट्रपति के कार्यक्रमों, समारोहों में तालमेल बैठाने, बातचीत संभालने और सरकारी नियमों का ध्यान रखने में उनकी सहायता करेंगी। मेजर शेखावत का यह सफर CDSE परीक्षा पास करने से शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली और सिर्फ 5 सालों के भीतर मेजर के पद तक पहुंच गईं। यह दिखाता है कि भारतीय सेना में महिलाएं किस तेजी से आगे बढ़ रही हैं।