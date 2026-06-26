हैदराबाद: आज 'बीबी-का-अलम' जुलूस, पुराने शहर में ट्रैफिक के बड़े बदलाव
आज अगर आप हैदराबाद के पुराने शहर में निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक सालाना 'बीबी-का-अलम' जुलूस की वजह से ट्रैफिक में बड़े बदलाव रहेंगे। RTC बसें भी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दूसरे रास्तों से होकर गुजरेंगी। चारमीनार, यकुतपुरा, पुरानी हवेली और मीर आलम मंडी जैसे इलाकों में आवाजाही मुश्किल रहेगी, इसलिए अगर हो सके तो इन जगहों पर जाने से बचें।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की हेल्पलाइन
'बीबी-का-अलम' के आसपास ट्रैफिक को सुनारगली टी जंक्शन, दबीरपुरा दरवाजा, गंगनगर नाला और यकुतपुरा के रास्ते मोड़ दिया गया है। अगर आप शेख फैज कामन या बड़ा बाजार की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको दबीरपुरा दरवाजा, चंचलगुडा, कोटला आलिजा या पुरानी हवेली होते हुए दूसरे रास्ते से जाना होगा। आज सड़क पर किसी भी परेशानी या आपात स्थिति में आप हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर कॉल कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने सभी से सहयोग की अपील की है ताकि व्यवस्था बनी रहे और ट्रैफिक बिना किसी रुकावट के चलता रहे।