असम: पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश में हत्या का आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती
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असम के शिवसागर जिले में मुख्य आरोपी विक्की सिंह को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की, जिसमें वह घायल हो गया। अब उसे डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (AMCH) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
मोहम्मद रुबुल खान भी घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती
इस ऑपरेशन के दौरान एक और आरोपी मोहम्मद रुबुल खान भी घायल हो गया। खबरों के मुताबिक, उसने एक पुलिसकर्मी पर हमला करने की कोशिश की थी। हत्या की जांच जारी है और दोनों आरोपी अभी अस्पताल में भर्ती हैं।
पुलिस के अनुसार, 18 सितंबर की दोपहर रंगजान बंगाली बस्ती में 5 लोगों के एक समूह ने बरुआ को कथित तौर पर चाकू मारा था। मामले में कानूनी कार्यवाही चल रही है। बरुआ की हत्या की जांच भी लगातार जारी है और पुलिस जल्द ही एक विस्तृत चार्जशीट तैयार कर रही है।