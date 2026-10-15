दुर्गा पूजा के लिए 'ठिकाना' चाहिए, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई ये गुहार
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट से दुर्गा पूजा के दौरान कृष्णानगर के सर्किट हाउस में रहने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें उचित सुरक्षा की जरूरत है।
कोर्ट उनके इस अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने इस बात पर जोर दिया कि मोइत्रा को अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए समुचित व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए।
महुआ मोइत्रा को सर्किट हाउस से हटाया गया
14 अगस्त को उन्हें स्थानीय अधिकारियों ने सर्किट हाउस से हटा दिया था, जबकि उन्होंने वहां एक कमरा बुक किया था। ऐसा तब हुआ जब एक भीड़ ने उनके जाने की मांग की थी।
इसे उत्पीड़न करार देते हुए, मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और कानूनी कदम उठाए।
हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि वह जल्द जवाब देगी, लेकिन मोइत्रा जल्द से जल्द राहत चाहती हैं क्योंकि त्यौहार करीब आ रहे हैं।
कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।