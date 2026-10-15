दुर्गा पूजा के लिए 'ठिकाना' चाहिए, महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई ये गुहार

14 अगस्त को उन्हें स्थानीय अधिकारियों ने सर्किट हाउस से हटा दिया था, जबकि उन्होंने वहां एक कमरा बुक किया था। ऐसा तब हुआ जब एक भीड़ ने उनके जाने की मांग की थी।

इसे उत्पीड़न करार देते हुए, मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और कानूनी कदम उठाए।

हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि वह जल्द जवाब देगी, लेकिन मोइत्रा जल्द से जल्द राहत चाहती हैं क्योंकि त्यौहार करीब आ रहे हैं।

कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा।