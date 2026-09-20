गुरुग्राम में थार चालक का 'तांडव': कैब को 10 बार रौंदा, पुलिस से बचने अस्पताल में भर्ती

पुलिस के पहुंचने से पहले ही थार चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद को एक अस्पताल में भर्ती कराया।

हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। पुलिस ने बताया है कि राहुल ने इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। FIR दर्ज की जा रही है और उसके बाद थार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।