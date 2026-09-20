गुरुग्राम में थार चालक का 'तांडव': कैब को 10 बार रौंदा, पुलिस से बचने अस्पताल में भर्ती
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गुरुग्राम के सेक्टर 86 में रोड रेज का एक मामला सामने आया है। यहां एक महिंद्रा थार चालक ने कैब ड्राइवर राहुल (29) से मामूली बात पर झगड़ा होने के बाद उसकी इलेक्ट्रिक कैब को 8 से 10 बार टक्कर मार दी।
शुक्रवार रात करीब 10.30 बजे हुई यह पूरी वारदात वीडियो में कैद हो गई है।
थार चालक मौके से फरार, FIR दर्ज होगी
पुलिस के पहुंचने से पहले ही थार चालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद को एक अस्पताल में भर्ती कराया।
हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। पुलिस ने बताया है कि राहुल ने इस मामले में शिकायत दर्ज करा दी है। FIR दर्ज की जा रही है और उसके बाद थार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।