भारत की 14 साल की महिमा राजपूत, अंतरिक्ष में करेंगी कमाल, चांद पर भेजेंगी सैटेलाइट देश Jun 30, 2026

14 साल की महिमा राजपूत मिशन शक्तिसैट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, जिसमें दुनिया के 108 देशों के छात्र एक साथ मिलकर सैटेलाइट बनाते और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में आगे लाना और अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक टीम वर्क को बढ़ावा देना है। महिमा इस अगस्त में दिल्ली में होने वाली सैटेलाइट इंटीग्रेशन गतिविधियों में शामिल होंगी।