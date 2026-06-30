भारत की 14 साल की महिमा राजपूत, अंतरिक्ष में करेंगी कमाल, चांद पर भेजेंगी सैटेलाइट
14 साल की महिमा राजपूत मिशन शक्तिसैट में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, जिसमें दुनिया के 108 देशों के छात्र एक साथ मिलकर सैटेलाइट बनाते और उन्हें अंतरिक्ष में भेजते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के क्षेत्र में आगे लाना और अंतरिक्ष विज्ञान में वैश्विक टीम वर्क को बढ़ावा देना है। महिमा इस अगस्त में दिल्ली में होने वाली सैटेलाइट इंटीग्रेशन गतिविधियों में शामिल होंगी।
महिमा राजपूत 2 सैटेलाइट बनाएंगी
प्रिंसिपल के कहने पर महिमा ने इस मिशन के लिए आवेदन किया। इसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में गहन ट्रेनिंग ली और कड़ी मेहनत से अपनी जगह टीम में पक्की की। महिमा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के समूह के साथ मिलकर 2 सैटेलाइट बनाएंगी। इनमें से एक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, जबकि दूसरा चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा पर निकलेगा। इन सैटेलाइटों को अक्टूबर में लॉन्च करने की योजना है।