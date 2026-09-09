दिल्ली सत्य निकेतन इमारत हादसा: हॉस्टल-PG सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का शिकंजा, 5वां आरोपी गिरफ्तार
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दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हॉस्टल डेज नाम की 5 मंजिला इमारत गत शनिवार को गिर गई थी। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अभी-अभी महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें इमारत का मालिक, उसकी पत्नी, एक मजदूर ठेकेदार और एक व्यापार साझेदार शामिल हैं। एक और संदिग्ध अभी भी फरार है।
दिल्ली में हॉस्टल और PG की जांच के आदेश
इस दर्दनाक हादसे के बाद अधिकारियों ने पास की एक असुरक्षित इमारत को गिराना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पूरे शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर भर के हॉस्टल और PG की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रहने वालों के लिए सुरक्षित हैं। आगे भी अनधिकृत ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।