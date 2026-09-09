दिल्ली सत्य निकेतन इमारत हादसा: हॉस्टल-PG सुरक्षा पर मुख्यमंत्री का शिकंजा, 5वां आरोपी गिरफ्तार

इस दर्दनाक हादसे के बाद अधिकारियों ने पास की एक असुरक्षित इमारत को गिराना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही पूरे शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर भर के हॉस्टल और PG की जांच करने का आदेश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रहने वालों के लिए सुरक्षित हैं। आगे भी अनधिकृत ढांचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया जा रहा है।