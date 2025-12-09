महाराष्ट्र के नागपुर में महिला कबड्डी खिलाड़ी ने आत्महत्या की, सामने आया ये कारण

महाराष्ट्र के नागपुर में एक महिला कबड्डी खिलाड़ी की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। महिला की पहचान 28 वर्षीय किरण सूरज दाधे के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सावनेर तालुका के मालेगांव कस्बे में खिलाड़ी ने कीटनाशक खाकर जान दी है। वह आर्थिक तंगी, नौकरी के झूठे वादे और शादी के बाद के मानसिक उत्पीड़न से जूझ रही थी। पुलिस ने उसके पति स्वप्निल जयदेव लामघरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जो अभी फरार है।

घटना क्या है पूरा मामला? मराठी मीडिया के मुताबिक, स्वप्निल ने किरण को वेकोलि में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था, जिसके बाद दोनों ने 2020 में रजिस्टर्ड शादी कर ली थी। शादी के बाद नौकरी के कोई आसार न दिखने पर किरण अपने माता-पिता के पास रहने लगे। इस दौरान भी स्वप्निल लगातार नौकरी को लेकर आनाकानी कर रहा था। कुछ दिन बाद आरोपी स्वप्निल किरण के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। उसने धमकियां भी दी, जिससे उसकी मानसिक परेशानी बढ़ गई।

कोर्ट कोर्ट गया था परिवार पुलिस ने बताया कि मामला बिगड़ने के बाद किरण के परिवार ने पारिवारिक न्यायालय में तलाक की याचिका दायर की थी, लेकिन किरण की परेशानियां कम नहीं हुई। इसके बाद 4 दिसंबर को किरण ने कीटनाशक खा लिया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने कुछ दिन बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि किरण ने सबूत के तौर पर धमकी और अपमानजनक संदेश अपने मोबाइल में सुरक्षित रखे थे, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया है।

