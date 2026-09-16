तुकाराम मुंढे ने चिकित्सा सामानों की कीमतों और भारी मार्जिन पर सवाल उठाया है

तुकाराम मुंढे ने अस्पतालों के बिल पर उठाए सवाल, बोले- 6 रुपये की सिरिंज की MRP 57

लेखन आबिद खान 04:30 pm Sep 16, 202604:30 pm

क्या है खबर?

होटलों और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में आए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के आयुक्त तुकाराम मुंढे ने अब चिकित्सा उपकरणों की ज्यादा कीमत का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मेडिकल उत्पादों की खरीद कीमत और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में बड़े अंतर को सामने रखा है। मुंढे के मुताबिक, एक निजी अस्पताल ने IV सेट 11.05 रुपये में खरीदा, लेकिन उसकी MRP 325 रुपये थी। यानी दोनों कीमतों में 2,841 प्रतिशत का अंतर था।