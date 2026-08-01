महाराष्ट्र ACB ने सामाजिक वानिकी अधिकारी को 45 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

महाराष्ट्र ACB ने सामाजिक वानिकी अधिकारी को 45 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा
महाराष्ट्र के सामाजिक वानिकी विभाग के एक बड़े अधिकारी श्रीनिवास लिंगन्ना लाखमावाड को 45 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा गया है। उन्होंने कथित तौर पर पेड़ लगाने के लिए पैसों की मंजूरी देने और खुद पर आने वाले निलंबन के प्रस्ताव को रोकने के लिए यह रकम मांगी थी। एक दूसरे वन अधिकारी की लिखित शिकायत मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की।
ACB के स्टिंग ऑपरेशन में लाखमावाड रंगे हाथों गिरफ्तार
लाखमावाड को पकड़ने के लिए ACB ने एक जाल बिछाया (स्टिंग ऑपरेशन चलाया)। इसमें 5 लाख रुपये के असली नोट और 40 लाख रुपये के नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें छत्रपति संभाजीनगर में उनके घर पर उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वे रिश्वत का पैकेट ले रहे थे। शिकायत में यह भी बताया गया है कि उन्होंने वेतन बढ़ोतरी मंजूर करने और नर्सरी के कामों की जांच रोकने के लिए भी पैसे की मांग की थी। अब उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।