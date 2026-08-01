महाराष्ट्र ACB ने सामाजिक वानिकी अधिकारी को 45 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

लाखमावाड को पकड़ने के लिए ACB ने एक जाल बिछाया (स्टिंग ऑपरेशन चलाया)। इसमें 5 लाख रुपये के असली नोट और 40 लाख रुपये के नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया। उन्हें छत्रपति संभाजीनगर में उनके घर पर उस वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया, जब वे रिश्वत का पैकेट ले रहे थे। शिकायत में यह भी बताया गया है कि उन्होंने वेतन बढ़ोतरी मंजूर करने और नर्सरी के कामों की जांच रोकने के लिए भी पैसे की मांग की थी। अब उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो चुका है और उनकी गिरफ्तारी की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।