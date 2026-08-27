महाराष्ट्र का धर्मांतरण कानून: 60 दिन की सूचना अनिवार्य, धार्मिक संगठनों में बढ़ी बेचैनी

चर्च और दूसरे धार्मिक संगठन चिंतित हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्हें डर है कि इससे उनकी रोजाना की प्रार्थना सभाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल, कुछ चर्चों ने तो लोगों से ऐसे फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिसमें वे यह लिख रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से प्रार्थना सभा में आ रहे हैं।

बौद्ध समुदाय भी इस पर अपनी बात रख रहा है। उनका कहना है कि यह कानून उनके रोजाना के ध्यान और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों में दखल दे सकता है। वे बताते हैं कि बौद्ध धर्म में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन ज्यादातर 14 अक्टूबर के आसपास होता है, क्योंकि यह तारीख बीआर अंबेडकर के धर्म परिवर्तन से जुड़ी है।