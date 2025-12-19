महाराष्ट्र: महिला ने गलती से होटल के दूसरे कमरे का दरवाजा खटखटाया, युवकों ने गैंगरेप किया
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। महिला अपनी सहेली से मिलने एक होटल में पहुंची थी, जहां उसने गलती से दूसरे के कमरे में दस्तक दे दी। कमरे में शराब पी रहे 3 युवकों ने महिला को अंदर घसीट लिया और गैंगरेप को अंजाम दिया। वेदांतनगर पुलिस ने शिकायत के बाद तीनों युवकों घनश्याम भाऊलाल राठौड़, ऋषिकेश तुलसीराम चव्हाण और किरण लक्ष्मण राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, पीड़िता निजी अस्पताल में कार्यरत है। उसे पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी सहेली से मदद मांगी थी। सहेली ने उसे रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में पैसे लेने के लिए बुलाया था। सहेली कमरा नंबर 105 में ठहरी थी, जहां पहुंचकर महिला ने भोजन किया। फिर फोन पर बात करने कमरे से बाहर आ गई। बातचीत के बाद महिला कमरा नंबर भूल गई और 105 की जगह 205 का दरवाजा खटखटा दिया।
जांच
205 कमरे में शराब पी रहे थे तीनों आरोपी युवक
पुलिस ने बताया कि कमरा नंबर 205 में 3 युवक शराब पी रहे थे, जिन्होंने महिला से बातचीत के बाद उसे घसीट लिया। महिला ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिलाई और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बारी-बारी से उनका बलात्कार किया। महिला सुबह करीब 3-4 बजे किसी तरह मौके से भाग निकली। उसने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद CCTV के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।