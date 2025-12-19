महाराष्ट्र: महिला ने गलती से होटल के दूसरे कमरे का दरवाजा खटखटाया, युवकों ने गैंगरेप किया 

महाराष्ट्र के संभाजी नगर में महिला का होटल में सामूहिक बलात्कार

लेखन गजेंद्र 06:51 pm Dec 19, 202506:51 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक 30 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। महिला अपनी सहेली से मिलने एक होटल में पहुंची थी, जहां उसने गलती से दूसरे के कमरे में दस्तक दे दी। कमरे में शराब पी रहे 3 युवकों ने महिला को अंदर घसीट लिया और गैंगरेप को अंजाम दिया। वेदांतनगर पुलिस ने शिकायत के बाद तीनों युवकों घनश्याम भाऊलाल राठौड़, ऋषिकेश तुलसीराम चव्हाण और किरण लक्ष्मण राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया है।