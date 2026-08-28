महाराष्ट्र का बड़ा ऐलान: 1,000 पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी तुरंत स्थायी सरकारी नौकरी

पूर्व अग्निवीर पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, अग्निशमन कर्मी या जेल प्रहरी जैसे पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। इन भर्तियों से जुड़े नियम और अन्य सभी जरूरी जानकारी पर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में बनी एक समिति काम करेगी।

अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। ऐसे में नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच इसी नवंबर में अपनी सेवा पूरी कर रहा है, और यह फैसला उन्हें तुरंत रोजगार दिलाने में मदद करेगा।