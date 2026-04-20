45 डिग्री सेल्सियस तापमान का कहर! गोंदिया में धूप से बचाने दोपहर में बंद हुए ट्रैफिक सिग्नल, जानिए क्यों
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में दोपहर 12:30 से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोग चिलचिलाती धूप में ज्यादा देर खड़े न रहें। गोंदिया में इन दिनों तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है, कुछ जगहों पर तो यह 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि सड़कों से निकलने वाली तेज गर्मी से यात्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
गडचिरोली और सूरत ने भी उठाए ऐसे ही कदम
गोंदिया की तरह ही, पड़ोसी जिले गडचिरोली और गुजरात के सूरत में भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। वहां की ट्रैफिक पुलिस भी व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर रही है। लोगों ने इस फैसले का काफी स्वागत किया है, खासकर डिलीवरी करने वाले और बाहर काम करने वाले मजदूर, जो इस बदलाव से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा, स्कूल भी अपनी समय सारिणी बदल रहे हैं, और जगह-जगह पानी के स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है ताकि लोग इस गर्मी का सामना आसानी से कर सकें, क्योंकि इस बार की गर्मी अब तक की सबसे तेज गर्मी हो सकती है।