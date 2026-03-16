महाराष्ट्र: सड़क पार कर रहा था बाघ, बिना डरे पास से वीडियो बनाने लगे लोग

वीडियो

वीडियो में क्या है?

वीडियो में दिख रहा है कि एक बाघ उद्यान के जंगल से निकलकर सड़क पार रहा है, तभी उस सड़क से गुजरने वाले राहगीर रुक जाते हैं। वे शांति से बाघ को सड़क पार करने देने की जगह, कैमरों से वीडियो बनाते, चिल्लाते और 'जय श्रीराम' के नारे लगाते दिख रहे है, जिससे बाघ डर रहा है। राहगीर बाघ के इतनी नजदीक हैं कि उन्हें उसके पलटकर वार करने की चिंता भी नहीं है।