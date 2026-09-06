दहिफले परिवार में 200 साल बाद बेटी का जन्म, 'लक्ष्मी' गार्गी का शाही स्वागत!
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महाराष्ट्र से एक बड़ी और दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। दहिफले परिवार में करीब 200 साल बाद बेटी का जन्म हुआ है, जिसका नाम गार्गी रखा गया है। परिवार के सदस्य उसे प्यार से 'लक्ष्मी देवी' कहकर पुकार रहे हैं, जो धन की देवी का नाम है। गार्गी के आने से इस परिवार को पांच पीढ़ियों बाद बेटी का सुख मिला है।
समाज ने रथ से किया नन्ही गार्गी का स्वागत
नन्ही गार्गी का घर आना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। उसके स्वागत के लिए फूलों से सजा रथ, ढोल-नगाड़े और ढेर सारे खुश पड़ोसियों की भीड़ मौजूद थी। गार्गी के दादाजी ने उसके जन्म को परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य बताया। वहीं, उसकी दादी ने नवजात को साक्षात 'लक्ष्मी देवी' ही कह डाला। पूरे समाज ने नन्ही गार्गी का दिल खोलकर स्वागत किया। इस खुशी में स्थानीय समुदाय के लोग भी शामिल हुए और जश्न मनाया।