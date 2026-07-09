शिवसेना पार्षद के हमले के बाद ठाणे के डॉक्टर ने इस्तीफा दिया

शिवसेना पार्षद के हमले के बाद ठाणे के डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, कहा- वापस नहीं लौटूंगा

लेखन गजेंद्र 12:09 pm Jul 09, 202612:09 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में निगम अस्पताल के अंदर डॉक्टर और स्टाफ पर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य के हमले के बाद डर का माहौल है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम (KDMC) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल में म्हात्रे ने जिन डॉक्टरों पर हमला किया था, उसमे से एक ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वह डर में जी रहे हैं और उनका अब ठाणे लौटने का कोई इरादा नहीं है।