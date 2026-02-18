महाराष्ट्र के अमरावती में परिवहन ई-बस ने ऑटो को टक्कर मारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र परिवहन की ई-बस ने अमरावती ने ऑटो को टक्कर मारी, बच्ची समेत 6 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:49 pm Feb 18, 202605:49 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बुधवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां राज्य परिवहन बस ने यात्रियों से भरी एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा वारुद तालुका में राजुरा-वारुद मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग के सामने हुआ। मृतकों में सातवीं कक्षा की छात्रा 13 वर्षीय माही प्रवीण मंगलुकर भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि घटना के समय ऑटो में 6 लोग सवार थे। सभी की मौत हुई है।