महाराष्ट्र: नन्हे भाई-बहन ने किसानों की मदद के लिए दान किए अपने गुल्लक के पैसे

फडणवीस ने उनके दान को "छोटे हाथों से मिली बड़ी मदद" बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि फसल खराब होने और पानी की कमी की वजह से किसान कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बच्चों की इस दरियादिली और घर पर मिली अच्छी सीख की खूब सराहना की है।

बता दें, महाराष्ट्र में इस साल कमजोर मानसून के चलते सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर तक 358 में से 305 तालुकाओं में सूखा घोषित कर दिया। 18 सितंबर तक राज्य में सामान्य से 18.8 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई थी। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर संभाग में बारिश की कमी 30.8 प्रतिशत रही। सूखे से फसलों, पेयजल और पशुओं के चारे पर संकट गहराया है।