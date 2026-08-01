पेपर लीक पर महाराष्ट्र में 23 विशेष अदालतें, 200 से ज्यादा मामलों पर 3 महीने में फैसला

इनमें से कुछ मामले तो काफी पुराने हैं, जिनमें से एक तो साल 2002 का है। ये मामले कई कानूनों के तहत दर्ज किए गए हैं, जिनमें हाल ही में लागू हुआ पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी शामिल है।

औरंगाबाद, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में ऐसे सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आरोप तय होने के 3 महीने के भीतर ही इन मामलों की सुनवाई पूरी की जाए।

इन निर्देशों के बाद, इन अदालतों में सुनवाई शुरू भी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से महाराष्ट्र में परीक्षाओं की विश्वसनीयता फिर से कायम होगी और लोगों का भरोसा बहाल होगा।