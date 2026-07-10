महाराष्ट्र: अवैध बाइक टैक्सियों पर 1 अगस्त से लगेगा रोजाना 5 रुपये जुर्माना और 2 प्रतिशत कल्याण शुल्क देश Jul 10, 2026

महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से राज्य में अवैध बाइक टैक्सी चलाने वालों को हर दिन 5 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा, उनसे 2 प्रतिशत कल्याण शुल्क भी वसूला जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बताया कि यह सिर्फ एक अस्थायी कदम है, जब तक राज्य अपनी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति लेकर नहीं आ जाता। इसका मुख्य मकसद अभी जो बिना किसी नियम-कायदे के चल रहा है, उसमें कुछ हद तक व्यवस्था लाना है।