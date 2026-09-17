मेडिकल उपकरणों पर 2,800 प्रतिशत मुनाफाखोरी, महाराष्ट्र सरकार की जांच में सनसनीखेज खुलासे

राज्य सरकार के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि जैसे, 6 रुपये की एक सिरिंज 57 रुपये में बेची जा रही थी। वहीं, 11 रुपये में खरीदे गए आईवी सेट को 325 रुपये तक महंगा करके बेचा जा रहा था।

इतना ही नहीं, 45 रुपये का नेबुलाइजर मास्क भी 652 रुपये में बेचा जा रहा था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इन कीमतों को 'गैर-जरूरी' और 'बेतुका' बताया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां इस मामले में तुरंत दखल दें ताकि ऐसी मुनाफाखोरी आगे न हो सके।