मेडिकल उपकरणों पर 2,800 प्रतिशत मुनाफाखोरी, महाराष्ट्र सरकार की जांच में सनसनीखेज खुलासे
महाराष्ट्र उन दुकानदारों पर कड़ी नज़र रख रहा है जो सिरिंज और IV सेट जैसे आम मेडिकल उपकरणों को उसकी असली कीमत से 2,800 प्रतिशत तक ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसे एक बड़ी 'गलती' बताया है। उनका कहना है कि इससे मरीजों को सीधे-सीधे नुकसान हो रहा है और मुनाफाखोरी बिना किसी रोक-टोक के बढ़ रही है।
राज्य सर्वे में कीमतें सैकड़ों गुना बढ़ने का खुलासा
राज्य सरकार के एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि जैसे, 6 रुपये की एक सिरिंज 57 रुपये में बेची जा रही थी। वहीं, 11 रुपये में खरीदे गए आईवी सेट को 325 रुपये तक महंगा करके बेचा जा रहा था।
इतना ही नहीं, 45 रुपये का नेबुलाइजर मास्क भी 652 रुपये में बेचा जा रहा था। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने इन कीमतों को 'गैर-जरूरी' और 'बेतुका' बताया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां इस मामले में तुरंत दखल दें ताकि ऐसी मुनाफाखोरी आगे न हो सके।