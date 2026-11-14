महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ मतदाताओं के फिर से जुड़े नाम, 99 प्रतिशत को मिली राहत

महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ मतदाताओं के फिर से जुड़े नाम, 99 प्रतिशत को मिली राहत
महाराष्ट्र से एक अहम जानकारी सामने आई है। राज्य में 1.22 करोड़ मतदाता, जिन्हें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नोटिस भेजे गए थे, उनमें से लगभग सभी (99.41 प्रतिशत) अब आधिकारिक तौर पर मतदाता सूची में वापस आ गए हैं। 14 नवंबर तक 72,601 मतदाताओं की जांच अभी भी चल रही है। जून में शुरू हुई SIR की प्रक्रिया में बारिश के चलते कुछ रुकावट आई थी, लेकिन नए दिशा-निर्देशों से इसे काफी मदद मिली। इन नए नियमों के कारण मतदाताओं की स्थिति की जांच करना बहुत आसान हो गया।
महाराष्ट्र के अधिकारियों ने लगाए कॉलेज कैंप
यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता छूट न जाए, अधिकारियों ने अक्टूबर की शुरुआत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पंजीकरण कैंप लगाए। इनका मकसद अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को सूची में जोड़ना था। अधिकारियों ने घर-घर जाकर भी उन लोगों को खोजा, जो मसौदा सूची में शामिल नहीं थे। इस दौरान, बूथ स्तर के अधिकारियों ने लोगों को फॉर्म भरने में पूरी मदद की और उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए। इन सभी प्रयासों का मकसद महाराष्ट्र के हर नागरिक के लिए एक ज्यादा सटीक और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना है।