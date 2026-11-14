महाराष्ट्र में 1.22 करोड़ मतदाताओं के फिर से जुड़े नाम, 99 प्रतिशत को मिली राहत

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता छूट न जाए, अधिकारियों ने अक्टूबर की शुरुआत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पंजीकरण कैंप लगाए। इनका मकसद अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को सूची में जोड़ना था। अधिकारियों ने घर-घर जाकर भी उन लोगों को खोजा, जो मसौदा सूची में शामिल नहीं थे। इस दौरान, बूथ स्तर के अधिकारियों ने लोगों को फॉर्म भरने में पूरी मदद की और उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए। इन सभी प्रयासों का मकसद महाराष्ट्र के हर नागरिक के लिए एक ज्यादा सटीक और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार करना है।