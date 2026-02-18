पुणे पोर्शे हादसा मामले में आरोपी के रक्त नमूने बदलने वाले को जमानत

पुणे पोर्शे हादसा: नाबालिग आरोपी के रक्त नमूने बदलने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

लेखन गजेंद्र 12:55 pm Feb 18, 202612:55 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पुणे में चर्चित पोर्शे कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग आरोपी के रक्त के नमूनों से छेड़छाड़ करने वाले एक अन्य आरोपी को भी जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने आरोपी अशपक मकांदर को यह देखते हुए जमानत दी कि इसी मामले में समान आरोपों का सामना कर रहे सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है। कोर्ट को बताया गया कि आरोपी 20 महीने से बंद है।