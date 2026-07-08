पुणे के पिंपरी-चिंचवड में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी,

महाराष्ट्र: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी, 15 से अधिक लोग फंसे

लेखन गजेंद्र 03:46 pm Jul 08, 202603:46 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। बुधवार को पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें 15 से अधिक लोग दब गए। हादसा मोशी में हुआ है और इमारत मोशी कचरा डिपो के बगल में स्थित है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण कचरे का ढेर इमारत पर गिर गया था। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों को बचाने का प्रयास जारी है।