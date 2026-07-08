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महाराष्ट्र: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी, 15 से अधिक लोग फंसे 
पुणे के पिंपरी-चिंचवड में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी,

महाराष्ट्र: पुणे के पिंपरी-चिंचवड में भारी बारिश के कारण इमारत गिरी, 15 से अधिक लोग फंसे 

लेखन गजेंद्र
Jul 08, 2026
03:46 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी है। बुधवार को पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड इलाके में एक इमारत भरभराकर गिर पड़ी, जिसमें 15 से अधिक लोग दब गए। हादसा मोशी में हुआ है और इमारत मोशी कचरा डिपो के बगल में स्थित है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण कचरे का ढेर इमारत पर गिर गया था। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों को बचाने का प्रयास जारी है।

हादसा

पुणे के मावल तहसील में हुआ था भूस्खलन

पुणे में भारी बारिश का कहर ज्यादा दिख रहा है। एक दिन पहले ही मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक भूस्खलन के कारण धंस गया था, जिससे दोनों शहरों के बीच आवाजाही को कई घंटे तक बंद करना पड़ा. मावल तहसली में लोहगढ़ किले के पास स्थित पाटन गांव में एक घर भूस्खलन के बाद मलबे में दब गया, जिसमें परिवार के 3 लोग फंस गए थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी।

ट्विटर पोस्ट

हादसे के बाद मौके पर मौजूद अधिकारी

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