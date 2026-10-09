CEC ज्ञानेश कुमार पर बवाल: प्रदर्शन रोकने पुलिस का कड़ा पहरा, ट्रेनें रद्द

महाराष्ट्र के लोगों, खासकर छात्रों और सीजेपी के समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ की है और उन्हें इस प्रदर्शन में शामिल न होने की चेतावनी दी है। कुछ लोगों को तो दिल्ली जाने से रोकने के लिए कानूनी चेतावनी भी दी गई है। इस विरोध प्रदर्शन से पहले 5 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। इसके अलावा समय सारणी में बदलाव के बाद 2 ट्रेनें, 12951 (मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली) और 12953 (मुंबई सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन), 5 घंटे की देरी से चल रही थीं। CJP के एक मीडिया समन्वयक ने बताया कि पुलिस की तरफ से जारी किए गए नोटिस और लोगों को रोके जाने के तरीकों में एक समानता या पैटर्न दिख रहा है।