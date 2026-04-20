महाराष्ट्र में Ola-Uber ड्राइवरों की भूख हड़ताल: बाइक-टैक्सी पर वार, कमाई पर मार!
महाराष्ट्र में ओला और उबर के ड्राइवरों ने आज मुंबई और पुणे में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य चिंता ऐप-आधारित बाइक-टैक्सी सेवाएं हैं। ड्राइवरों का आरोप है कि ये बाइक-टैक्सी उनकी कमाई पर सीधा असर डाल रही हैं और बिना किसी साफ नियमों के चल रही हैं। सरकार के साथ बातचीत का कोई नतीजा न निकलने पर ड्राइवरों का कहना है कि उनका यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार पर बाइक-टैक्सी नीति को लेकर दबाव बनाने के लिए है।
बाइक-टैक्सी के नियमन या प्रतिबंध की मांग
ड्राइवरों की मांग है कि सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन दे। वे चाहते हैं कि या तो बाइक-टैक्सी पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, या फिर उन पर सख्त नियम लागू हों। ड्राइवर सुरक्षा के खतरों को लेकर भी चिंतित हैं। उनका आरोप है कि कई बाइक-टैक्सी ऑपरेटर न तो सही बीमा कराते हैं और न ही सवारियों की ठीक से जांच करते हैं। आजाद मैदान और पुणे के जिला कलेक्टर कार्यालय जैसी जगहों पर विरोध प्रदर्शन तेज होने से, यात्रियों को अब लंबा इंतजार और बढ़ी हुई कीमतें झेलनी पड़ रही हैं।