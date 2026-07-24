महाराष्ट्र में MBBS डॉक्टरों को ग्रामीण बॉन्ड से मिली आजादी

महाराष्ट्र सरकार ने MBBS ग्रेजुएट डॉक्टरों के लिए एक साल के ग्रामीण बॉन्ड को खत्म कर दिया है। यह नियम साल 2006 से लागू था और इसे ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। जो डॉक्टर अभी अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक यह सेवा शुरू नहीं की है, उन्हें इस बंधन से मुक्ति मिल गई है। हालांकि, जो डॉक्टर पहले से ही बॉन्ड सेवा दे रहे हैं, उन्हें अपनी अवधि पूरी करनी होगी।