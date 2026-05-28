NEET-UG 2026 पेपर लीक: CBI ने कोचिंग अधिकारी दबोचा, NTA तक पहुंची जांच की आंच

CBI ने मॉक पेपर और डिवाइस जब्त किए

APMA का कहना है कि तेजस शाह और मनीषा हवालदार के बीच हुई बातचीत सिर्फ NEET और JEE मेन के सिलेबस से जुड़े विषयों पर स्पष्टीकरण के लिए थी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। APMA के प्रोफेसर सचिन हल्दवनेकर ने बताया कि उन्होंने जिन विषयों पर चर्चा की थी, उनमें से कोई भी विषय आखिर NEET परीक्षा में नहीं पूछा गया। इसके लिए मनीषा हवालदार ने 20,000 रुपये की कंसल्टेंसी फीस ली थी। वहीं, CBI को शक है कि तेजस शाह ने हवालदार से मिली जानकारी के आधार पर कुछ चुनिंदा छात्रों को नोट्स दिए थे। जांच के तहत CBI ने APMA से मॉक पेपर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए हैं। लातूर में हुई एक और गिरफ्तारी से पता चलता है कि इस गोरखधंधे में निजी नेटवर्क पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा गहरे जुड़े हो सकते हैं।