नवी मुंबई हवाई अड्डे से उड़ान शुरू, बेंगलुरु से पहुंची इंडिगो उड़ान का वाटर-कैनन से स्वागत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में मुंबई हवाई अड्डे के बाद दूसरे नवी मुंबई हवाई अड्डे की शुरूआत गुरुवार 25 दिसंबर से हो गई है। आज सुबह 8 बजे बेंगलुरु से पहुंची इंडिगो उड़ान 6E460 का हवाई अड्डे पर उतरते ही वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया, जो एक औपचारिक परंपरा है। हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी ने किया। इसके बाद हवाई अड्डे से पहली उड़ान इंडिगो 6E882 हैदराबाद के लिए 8:40 बजे रवाना हो गई।
हवाई अड्डा
फरवरी से शुरू होगा पूर्ण संचालन
अभी नवी मुंबई से वाणिज्यिक परिचालन के तहत 4 एयरलाइनें इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर घरेलू सेवाएं देंगी। इंडिगो अधिकांश मार्गों पर प्रमुख ऑपरेटर होगी, जबकि अकासा एयर अहमदाबाद, गोवा, कोच्चि, दिल्ली, एयर इंडिया एक्सप्रेस बेंगलुरु और दिल्ली और स्टार एयर गोवा के लिए उड़ानें संचालित करेगी। फरवरी 2026 से हवाई अड्डे से पूर्ण संचालन शुरू हो जाएगा और प्रतिघंटा 24 से 30 उड़ानें संचालित होंगी, जो अभी 8 उड़ानें प्रतिघंटा है।
ट्विटर पोस्ट
Twitter Post
#WATCH | Maharashtra: Navi Mumbai International Airport commenced its airside operations today with the arrival of its first commercial flight. The aircraft was accorded a ceremonial water cannon salute on arrival.— ANI (@ANI) December 25, 2025
The inaugural arrival, IndiGo flight 6E460 from Bengaluru,… pic.twitter.com/SWoKSexdW4