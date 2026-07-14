नासिक में छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला

नासिक: छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर हमला, 15 किलोमीटर तक किया पीछा; 9 गिरफ्तार

लेखन आबिद खान 04:11 pm Jul 14, 202604:11 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नासिक में भवाली बांध घूमने गए एक परिवार पर मनचलों ने हमला कर दिया। इन मनचलों ने महिला से छेड़छाड़ की, जिसका परिवार वालों ने विरोध किया। इसके बाद न सिर्फ मनचलों ने महिला के परिवार वालों से मारपीट की, बल्कि 15 किलोमीटर तक कार का पीछा किया। युवकों ने चलती कार पर लोहे की रॉड मारी, जिससें पिछला शीशा टूट गया। घटना का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।